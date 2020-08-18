Развитие Федерации общественных медицинских объединений Украины, как основы для консолидации и профессионального объединения общественных медицинских и фармацевтических организаций Украины

Во вторник, 18 августа, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" пройдет пресс-конференция на тему "Развитие Федерации общественных медицинских объединений Украины, как основы для консолидации и профессионального объединения общественных медицинских и фармацевтических организаций Украины". Участники: член-корреспондент НАМНУ, доктор медицинский наук, профессор, заслуженный врач Украины, президент Федерации общественных медицинских объединений Украины Вячеслав Каминский; член Федерации общественных медицинских объединений Украины, президент Всеукраинской ассоциации физической медицины, реабилитации и курортологии, медицинский адвокат, народный депутат 8 созыва ВР Украины Ирина Сысоенко; член-корреспондент НАМНУ, доктор медицинский наук, профессор, заслуженный врач Украины, председатель Общества токсикологов Украины, член Федерации общественных медицинских объединений Украины" Николай Проданчук (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.