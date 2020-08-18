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12:00 18.08.2020

Презентация результатов социологических исследований: национальный рейтинг политических партий, безопасность граждан

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Во вторник, 18 августа, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Презентация результатов социологических исследований: национальный рейтинг политических партий, безопасность граждан". Участники: политтехнолог, директор компании ООО "Роботизированные телесистемы" Антон Соколов, аналитик Сall-центра Головина Анна (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Дополнительная информация по тел. (095) 178-97-87.

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