Сотни тысяч человек пришли на акцию протеста в центре Минска

Число участников несанкционированной власти протестной акции у стелы "Минск - город-герой" превысило несколько сот тысяч человек, передают белорусские СМИ и телеграм-каналы.

"На акцию протеста собралось, по нашим оценкам, несколько сот тысяч человек. Видео не отражает всей картины — у стелы физически закончилось место и люди растянулись по всем прилегающим тротуарам, которые не попадают в кадр", - передал портал TUT.BY.

В прямом эфире "Радио Свободы" очевидцы утверждали, что число участников акции превысило 400 тысяч человек.

Официальные данные о числе участников несанкционированной акции отсутствуют.

Однако размещаемые в мессенджерах видеосъемки свидетельствуют, что масштабная площадь у стелы "Минск - город-герой", где проходил военный парад на 9 мая, полностью заполнена людьми, число участников постоянно увеличивается.

"Люди идут от проспекта Независимости, по Красной, по Машерова, поток не заканчивается. У Стелы уже закончилось место на тротуарах, люди стоят на островках между зебрами", - сообщает TUT.BY.

Очевидцы утверждают, что в Минске никогда не проходило таких масштабных акций. "Вышла четверть Минска, — обсуждают между собой мужчины возле стелы. — Люди идут и идут. Такого никогда в жизни не видела, — говорят им проходящие мимо женщины", - отмечается в публикации.

Как сообщалось, акция проводится в знак солидарности несогласных с результатами президентских выборов и применением силовиками насилия.

Участники акции распределены по четырем частям перекрестка у стелы. Они держат бело-красно-белые флаги, цветы, воздушные шары.

По сообщениям СМИ, мобильная связь в месте проведения акции практически отсутствует.

На перекрестке Машерова и Победителей перестали работать светофоры, ГАИ нет. И люди, и автомобилисты сами регулируют движение. Люди дают несколько минут проехать машинам, а потом идут сами.

Ранее в воскресенье в Минске на площади Независимости прошла проправительственная акция с участием сторонников президента Александра Лукашенко, который выступил на митинге. По официальным данным МВД, в митинге приняли участие около 65 тысяч человек.

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. В соответствии с официальными результатами, Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Задержано около семи тысяч человек, несколько сотен пострадали, один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. По информации СМИ о местонахождении порядка 80 человек задержанных на акциях до сих пор ничего не известно.

С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, согласно которым за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую - 10,12%.