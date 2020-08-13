В четверг, 13 августа, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется презентация социологического исследования на тему "Электоральные предпочтения киевлян накануне выборов", исследование проводилось с 1 по 2 августа 2020 года в Киеве. Участники: директор исследовательской компании "Актив-груп" Александр Позний, политолог, руководитель Института политической кухни Александр Лапушкин (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на Youtube-канале агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.