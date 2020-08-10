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17:58 10.08.2020

Билецкий заявил об участии Нацкорпуса в выборах

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Билецкий заявил об участии Нацкорпуса в выборах

Партия “Национальный корпус” будет участвовать в местных выборах 2020 года и уже предложила своих кандидатов в Одесский горсовет. Также представители националистов будут баллотироваться в органы местной власти в других городах Украины – преимущественно на Юге и Востоке страны.

Об этом лидер “Национального Корпуса” Андрей Билецкий написал в своем Telegram-канале после съезда партии, который состоялся 8 августа в Одессе.

“Для пятой колонны – мы опасная сила и враги, для каждого украинца мы – друзья и защитники. Надо сломать ментальные заборы и показать, что национальные силы – это “строители”, что мы можем не только защитить Одессу, но и развивать ее”, – сообщил Андрей Билецкий.

Политик также добавил, что на фоне активизации пророссийских политических сил и увеличения влияния Москвы на внутреннюю политику Украины обязанность Нацкорпуса не допустить реванша и защитить интересы украинских граждан на местном уровне. Поэтому националисты не имеют права проиграть выборы в ключевых городах Востока и Юга страны.

На съезде партии Нацкорпус также представил 12 кандидатов в Одесский горсовет. Ими стали: Давид Шубладзе (врач-хирург), Валерий Начвинов (предприниматель, волонтер), Сергей Варламов (руководитель одесского отделения “Национального Корпуса”), Сергей Братчук (военный, доброволец, журналист), Савицкая Виктория (педагог, общественная активистка), Яна Титаренко (эколог, общественный деятель), Демьян Ганул (зоозащитник, предприниматель), Александр Вельможко (юрист, журналист, спортсмен), Артем Гудин (педагог, тренер по боксу, вице-президент Украинской федерации смешанных единоборств “UF ММА”), Виктория Корпусова (зоозащитница, предприниматель), Евгений Нижегородов (экономист, спортсмен) и Владимир Никитенко (предприниматель).

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