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10:30 10.08.2020

Итоги президентских выборов в Беларуси 2020: что делать Украине?

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В понедельник, 10 августа, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" пройдет пресс-конференция на тему "Итоги президентских выборов в Беларуси 2020: что делать Украине?". Организаторы – межфракционное депутатское объединение "За демократическую Беларусь", народные депутаты Украины. Участники: народные депутаты Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), Юлия Клименко ("Голос"), София Федина ("Европейская солидарность"), Ирина Фриз ("Европейская солидарность"), Николай Княжицкий ("Европейская солидарность) (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Дополнительная информация по тел. (096) 737-78-10.

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