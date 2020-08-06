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15:47 06.08.2020

Состояние украинского общества. Украина 1991 vs 2020: сравнительный социологический анализ

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В четверг, 6 августа, в 16.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется онлайн-конференция участников "Инициативы 16 июля" на тему "Состояние украинского общества. Украина 1991 vs 2020: сравнительный социологический анализ". Участники: философ, руководитель Стратегической группы "София" Андрей Ермолаев; доктор философских наук, заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха; генеральный директор агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко; директор "Украинского института политики" Руслан Бортник; директор "Института глобальных трансформаций" Алексей Семений; доктор социологических наук, профессор, заместитель руководителя Стратегической группы "София" Виктор Щербина; к.э.н; заведующий сектором исследований уровня жизни, Институт демографии и социальных исследований им. М.В.Птухи НАН Украины Людмила Черенько (ул.Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Партнер проекта – информационное агентство "Интерфакс-Украина".

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