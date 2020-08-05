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15:43 05.08.2020

SpaceX удачно запустила прототип корабля Starship

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Прототип SN5 космического корабля Starship американской компании SpaceX совершил удачный тестовый полет. Он поднялся на высоту 150 метров, после чего приземлился рядом со стартовой площадкой.

На кадрах, опубликованных SpaceX, видно, как аппарат ненадолго зависает на одной высоте, а потом приступает к снижению. Во время снижения Starship наклонялся, но при этом снижался без смещения. Корабль успешно приземлился в нескольких десятках метрах от точки старта.

Корабль разрабатывается в качестве второй ступени для будущей сверхтяжелой ракеты, предназначенной для доставки команд и грузов на Марс.

Испытания четырех предыдущих прототипов Starship закончились авариями.

Теги: #маск #spacex
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