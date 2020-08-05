В среду, 5 августа, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется брифинг Комитета избирателей Украины на тему "Месяц до старта выборов: админресурс, досрочная агитация, черные технологии". Участники: глава КИУ Алексей Кошель, аналитик КИУ Денис Рыбачок (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина" по ссылке https://youtu.be/h3nz1JMtz5E. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.