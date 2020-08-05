Видео

11:00 05.08.2020

Месяц до старта выборов: админресурс, досрочная агитация, черные технологии

1 мин читать

В среду, 5 августа, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется брифинг Комитета избирателей Украины на тему "Месяц до старта выборов: админресурс, досрочная агитация, черные технологии". Участники: глава КИУ Алексей Кошель, аналитик КИУ Денис Рыбачок (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина" по ссылке https://youtu.be/h3nz1JMtz5E. Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В районе порта Бейрута прогремели два мощных взрыва, десятки людей пострадали

На орбиту успешно стартовал первый за девять лет американский космический корабль с астронавтами

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны - Аваков

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (cтенограмма)

ПОСЛЕДНЕЕ

В районе порта Бейрута прогремели два мощных взрыва, десятки людей пострадали

Презентация результатов социологических исследований: национальный рейтинг политических партий, безопасность граждан, электоральные настроения жителей Закарпатской области

В Португалии высокоскоростной поезд столкнулся с автомобилем, есть жертвы

Суверенитет и десуверенизация в современном мире

Кто и почему уничтожал коневодство Украины и как спасти отрасль. Мнение руководителей коневодческих предприятий

Независимые партии объединяют усилия на киевских выборах

Запрет пророссийских партий в Украине стал на шаг ближе: презентация документа

Коррупция в высшем руководстве НЭК "Укрэнерго", конкурс на руководителя НЭК "Укрэнерго" является незаконным

Электоральные настроения жителей юго-востока Украины. Тенденции местных выборов

Пресс-конференция Украинской Энергетической Ассоциации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА