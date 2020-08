В районе порта Бейрута прогремели два мощных взрыва, десятки людей пострадали

Два мощных взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута, сообщает ливанское издание The Daily Star.

По первоначальным данным, трагическое происшествие, в результате которого пострадали десятки человек, произошло из-за пожара на складе пиротехники.

Massive explosion rocks Beirut. I checked on my family there before posting. Our house was shaking but everyone is okay.



This is insane! @akhbar pic.twitter.com/3sHwvVDw8t