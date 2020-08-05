В среду, 5 августа, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Влияние медиатерроризма на репутацию: где заканчивается журналистика и начинается уголовная ответственность" о роли и участии СМИ в воздействии на репутацию, юридической защите и антикризисной кампании по защите репутации. Участники: партнёр адвокатского объединения "Саенко Харенко", председатель Комитета по уголовному и уголовно-процессуальному праву ВОО "Ассоциация юристов Украины" Евгений Солодко; финансовый консультант киевского офиса "Центра Биржевых Технологий" Дмитрий Чих (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Дополнительная информация по тел. (098) 524-87-16 (Екатерина).