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12:00 05.08.2020

Влияние медиатерроризма на репутацию: где заканчивается журналистика и начинается уголовная ответственность

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В среду, 5 августа, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Влияние медиатерроризма на репутацию: где заканчивается журналистика и начинается уголовная ответственность" о роли и участии СМИ в воздействии на репутацию, юридической защите и антикризисной кампании по защите репутации. Участники: партнёр адвокатского объединения "Саенко Харенко", председатель Комитета по уголовному и уголовно-процессуальному праву ВОО "Ассоциация юристов Украины" Евгений Солодко; финансовый консультант киевского офиса "Центра Биржевых Технологий" Дмитрий Чих (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Дополнительная информация по тел. (098) 524-87-16 (Екатерина).

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