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14:01 30.07.2020

Кто и почему уничтожал коневодство Украины и как спасти отрасль. Мнение руководителей коневодческих предприятий

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Кто и почему уничтожал коневодство Украины и как спасти отрасль. Мнение руководителей коневодческих предприятий

В четверг, 30 июля, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Кто и почему уничтожал коневодство Украины и как спасти отрасль. Мнение руководителей коневодческих предприятий". Участники: директор Александрийского конного завода ГП "Коневодство Украины" Олег Родионов, директор Дубровского конного завода ГП "Коневодство Украины" Вадим Данилевский, директор Лозовского конного завода ГП "Коневодство Украины" Игор Дубовик, бывший руководитель Одесского ипподрома Константин Савчиц, президент организации "Антикоррупционный предпринимательский фронт" Игорь Егоров, адвокат Сабина Кныш, а также другие директора государственных коневодческих организаций (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

 

Теги: #пресс_центр
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