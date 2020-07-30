Независимые партии объединяют усилия на киевских выборах

В четверг, 30 июля, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Киевские местные организации политических партий" "Украинская Галицкая Партия", "Сила Людей", "Демократический Альянс", "Гражданское движение "Хвиля" и "Гражданская позиция" приняли решение скоординировать свои усилия на выборах в городской совет Киева и мэра Киева". Участники: глава Киевской городской политической организации политической партии "Сила Людей" Евгений Лебедев; член Совета Киевской городской организации политической партии "Гражданская позиция" Алексей Гриценко; заместитель главы политической партии "Гражданское движение "Хвиля" Наталья Новак; глава Киевской городской организации политической партии "Демократический Альянс" Ольга Гвоздик; заместитель главы Киевской городской организации политической партии "Украинская Галицкая Партия" Илья Кононов (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (067) 127-89-75.