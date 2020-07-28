Во вторник, 28 июля, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция Украинской Энергетической Ассоциации, как объединения лучших практик ведения бизнеса в топливно-энергетическом комплексе Украины. Участники: президент Украинской Энергетической Ассоциации Юлия Пидкоморна; исполнительный директор Украинской Энергетической Ассоциации Алексей Шульга; член Правления Украинской Энергетической Ассоциации Константин Ущаповский; член Правления Украинской Энергетической Ассоциации Дмитрий Марунич (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.