Во вторник, 21 июля, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Мнение и отношение населения Украины: июль 2020". Участники: председатель правления ОО "Центр "Социальный мониторинг" Ольга Балакирева, директор ОО "Центр "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.