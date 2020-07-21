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11:21 21.07.2020

Мнение и отношение населения Украины: июль 2020

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Во вторник, 21 июля, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Мнение и отношение населения Украины: июль 2020". Участники: председатель правления ОО "Центр "Социальный мониторинг" Ольга Балакирева, директор ОО "Центр "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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