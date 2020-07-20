В понедельник, 20 июля, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Как фальсифицировалось дело Шеремета. Итоги ознакомления с материалами". Участники: адвокаты Николай Ореховский, Виталий Коломиец, Денис Ломанов; подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь; народный депутат Украины Николай Величкович (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.