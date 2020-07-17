НАБУ обнародовало видеосюжет о пяти новых эпизодах преступной деятельности руководства ОАСК и других судей

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей Окружного административного суда города Киева (ОАСК) и других судов.

Видеосюжет "Злоупотребления в ОАСК: новые эпизоды" опубликован на YouTube-канале НАБУ в пятницу вечером. В нем приводятся аудиозаписи разговоров судей, подтверждающих их противоправную деятельность, с текстовыми расшифровками.

Согласно первому эпизоду "Имущественное состояние", детективы установили, что глава и судьи ОАСК владеют дорогостоящими активами и ведут несопоставимый с уровнем доходов образ жизни, при этом только незначительная часть из них отображена в декларациях.

В частности, сам глава ОАСК Сергей Вовк за последние пять лет более 30 раз побывал за границей, отдыхал на Мальдивских островах, при этом стоимость одного отдыха составляла в некоторых случаях более $50 тыс, в некоторые путешествия летал чартерными рейсами. Он также приобрел несколько килограммов золотых изделий у своего коллеги – судьи апелляционного суда. В 2017-2018 годах бывшая жена Вовка, брат и другое близкое лицо получили экономически необоснованный доход от махинаций с облигациями внутреннего государственного займа на 5 млн грн каждый.

Во втором эпизоде "Заказные решения в ОАСК" речь идет решении о признании отсутствия коалиции в Верховной Раде в 2019 году, что открывало путь для ее дальнейшего роспуска на основании судебного решения. Глава ОАСК заявляет, что судьи готовы принять такое решение для мести действующей на тот момент власти.

Кроме того, Вовк и его заместитель Евгений Аблов разработали план по подаче от постороннего лица иска о запрете государственным служащим выезжать за границу после проведения выборов президента Украины в 2019 году. Таким образом глава ОАСК планировал продемонстрировать свою власть и возможности суда, запугать и отомстить бывшим чиновникам.

В третьем эпизоде "Захват власти головой ОАСК" речь идет о конкурсе в Высший совет правосудия (ВСП) и захвате власти в Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККС).

Согласно приведенным материалам, в марте 2019 года, когда был начат конкурс по отбору двух новых членов ВСП по квоте президента, глава ОАСК, опасаясь, что конкурс могут выиграть нелояльные к нему лица, поручил одному из судей ОАСК изучить процедуру проведения конкурса, выявить допущенные нарушения и подготовить иск для его подачи к тому же ОАСК от подставных лиц, чтобы в дальнейшем отменить результаты конкурса. Целью этих действий был фактический захват власти Вовком в высшем судебном органе путем введения в состав Совета лояльных к себе членов.

Также приводятся аудиозаписи, в которых Вовк в разговоре со "своим" кандидатом в ВККС рассказывает о намерении захватить власть в этом органе.

В четвертом эпизоде "Вмешательство главы ОАСК в деятельность других органов власти" говорится в том, что, помимо принятия заказных решений, Вовк использовал свое служебное положение и широкий круг связей для вмешательства в деятельность других государственных органов и захват власти на всех уровнях судебной системы, и приводится несколько примеров.

В частности, он осуществлял систематическое воздействие на судей Конституционного суда Украины с целью решения как собственных вопросов, так и "заказов" других лиц, которые обратились к председателю суда.

В 2019 году, когда в суд поступил иск об обжаловании разъяснения ЦИК по оплате труда участников агитации на выборах президента, в телефонном разговоре с доверенным лицом одного из кандидатов в президенты Вовк отметил, что готов повлиять на судей для принятия необходимого решения только в случае получения неправомерной выгоды.

Вовк также планировал помешать назначению нелояльных к нему бывшего председателя и одного из членов ВСП на должность судей Верховного суда: он планировал блокировать голосования за них на заседании Верховной Рады, в частности, путем поиска голосов "против" и получение "заказного" вывода НАПК о наличии конфликта интересов в действиях председателя Верховного суда и участвующих в конкурсе членов ВСП.

В пятом эпизоде "Особый статус ОАСК и судей" рассказывается, как журналисты программы "Следствие-инфо" осветили празднование Абловым своего дня рождения в одном из киевских ресторанов. Судьи ОАСК пытались проверить через свои контакты в правоохранительных органах трафик телефона журналистки. Также речь идет о занижении стоимости банкета в выданном чеке.

"Детективы НАБУ осуществляют следственные действия по месту работы и жительства как судей ОАСК, так и других участников преступной схемы. Приведенные аудиозаписи является лишь частью большого массива информации. В рамках производства фигурируют должностные лица судебной ветви власти, ВСП, Государственной судебной администрации Украины, народные депутаты Украины, руководители центральных органов государственной власти и других правоохранительных органов", - говорится в сюжете.

Ранее в пятницу, НАБУ сообщило о вручении подозрения главе Окружного административного суда города Киева (ОАСК) Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Кроме того, отмечалось, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам".

По данным ведомства, всего подозрения вручаются 12 лицам по подозрению в захвате государственной власти. "Эти лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе", - сообщается на странице НАБУ в Facebook.

Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины. Его заместителю инкриминируется ч.5 ст.27, ст.351-2 (пособничество в препятствовании деятельности ВСП, ВККСУ, ч.2 ст.376 УК, остальным судьям ОАСК - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК, судье Суворовского районного суда г.Одессы - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов.

"В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом", - соообщается на странице САП в Facebook.