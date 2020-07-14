Во вторник, 14 июля, в 10.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Социально-экономические последствия кризиса, ожидания граждан Украины в преддверии муниципальных выборов" по результатам социологического исследования, проведенного компаниями "Active Group" и "Клуб экспертов". Участники: глава социологической компании "Active Group" Александр Позний, соучредитель компании "Клуб экспертов", политолог Даниил Богатырев, политический эксперт Валентин Гайдай (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция брифинга будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.