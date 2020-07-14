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11:30 14.07.2020

Социальная защита граждан Украины от внутреннего произвола властей. Обращение политических и общественных деятелей Украины к лидерам Нормандской четверки и США

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Во вторник, 14 июля, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Социальная защита граждан Украины от внутреннего произвола властей", а также открытое обращение политических и общественных деятелей Украины к лидерам Нормандской четверки и США о плане действий по урегулированию военного конфликта на востоке Украины и восстановлению территорий Донбасса. Участники: председатель Украинского фонда мира, народный депутат Украины 1998-2006 года, заслуженный экономист Украины, доктор экономических наук, председатель Народно-демократической партии Украины, посол от Украины в Международной комиссии по правам человека Людмила Супрун; сенатор международного парламента безопасности и мира, народный депутат Украины II, III, IV, VI созывов, почетный работник прокуратуры, заслуженный юрист Украины, государственный советник юстиции 3 класса, президент Института права и общества, председатель Партии защитников Отечества Юрий Кармазин; директор Института глобальной политики им. Зиновия Кулика, автор и ведущий программы "Час ПиК с Сергеем Крыжановским", заслуженный юрист Украины, президент корпорации "АДК Юкрейн", адвокат Сергей Крыжановский (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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