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12:00 13.07.2020

Как инвестировать в Украине руководствуясь законом: рейдерство и способы юридического противодействия

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В понедельник, 13 июля, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Как инвестировать в Украине руководствуясь законом: рейдерство и способы юридического противодействия". Участники: юридический директор компании "Ашан Ритейл Украина" Руслан Дубас; советник по экономическим вопросам "Ашан Ритейл Украина" Владимир Михайловский; юрист "Ситрас Украина" Марта Орленко; партнёр юридической фирмы "Sayenko Kharenko" Елена Сукманова (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов по ссылке: https://forms.gle/RvE2TLEtXeFxg2BQA. Для дополнительной информации контактируйте по тел. (068) 335-19-60.

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