В четверг, 9 июля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется онлайн-конференция на тему "Новые факты международной коррупции, а также внешнего управления Украиной". Участники: народный депутат Украины Андрей Деркач; старший группы прокуроров ГПУ по расследованию экономических преступлений режима Януковича 2016-2019 гг Константин Кулик (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.