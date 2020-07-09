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10:30 09.07.2020

Новые факты международной коррупции, а также внешнего управления Украиной

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В четверг, 9 июля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется онлайн-конференция на тему "Новые факты международной коррупции, а также внешнего управления Украиной". Участники: народный депутат Украины Андрей Деркач; старший группы прокуроров ГПУ по расследованию экономических преступлений режима Януковича 2016-2019 гг Константин Кулик (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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