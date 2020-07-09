В четверг, 9 июля, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Презентация результатов социологических исследований: национальный рейтинг политических партий, внешнее влияние на Украину, электоральные настроения жителей Львовской области". Участники: политтехнолог, директор компании ООО "Роботизированные телесистемы" Антон Соколов, сотрудник отдела аналитики Сall-центра Головина Анна (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Дополнительная информация по тел. (095) 178-97-87.