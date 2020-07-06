Солнечный отпуск. Есть ли будущее у инвесторов в ВИЭ в Украине?

В понедельник, 6 июля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Солнечный отпуск. Есть ли будущее у инвесторов в ВИЭ в Украине?". Участники: генеральный директор ООО "Тесла Энерго" Олег Грамотенко, управляющий партнер Energy Investment Fund Александр Павловский. Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина" (ул. Рейтарская, 8/5-А). Дополнительная информация по тел. (097) 841-77-35, mediateslaenergo@gmail.com.