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09:20 06.07.2020

Солнечный отпуск. Есть ли будущее у инвесторов в ВИЭ в Украине?

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В понедельник, 6 июля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Солнечный отпуск. Есть ли будущее у инвесторов в ВИЭ в Украине?". Участники: генеральный директор ООО "Тесла Энерго" Олег Грамотенко, управляющий партнер Energy Investment Fund Александр Павловский. Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина" (ул. Рейтарская, 8/5-А). Дополнительная информация по тел. (097) 841-77-35, mediateslaenergo@gmail.com.

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