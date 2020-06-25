В четверг, 25 июня, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Полиция должна защищать, а не пытать: депутаты и адвокаты берут под защиту пострадавшую в Кагарлыке". Участники: пострадавшая Неля Погребицкая, адвокаты Елена Сотник, Злата Симоненко и Татьяна Козаченко; народные депутаты от фракции "Слуга народа" Анастасия Радина и Лада Булах, народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступная по ссылке на канале YouTube агентства "Интерфакс-Укриана". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.