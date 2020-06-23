Во вторник, 23 июня, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется "круглый стол" на тему "Обезопасит ли украинцев принятый Верховной Радой так называемый закон о "ворах в законе"? Покушение на убийство в Одессе как тест правоохранительной системы на эффективность". Участники: экс-руководитель районного управления полиции города Киева Денис Ярославский, директор юридической компании "Аргумент" Богдан Кушнир, прокурор прокуратуры Киевской области Казбек Тедеев, экс-прокурор военной прокуратуры/адвокат Игорь Серков; ожидается участие народных депутатов, приглашено руководство Национальной полиции Украины (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.