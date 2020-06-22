В понедельник, 22 июня, в 16.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Экономика Украины между будущим и прошлым: инновационная энергетика или угольные преференции". Участники: директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала и заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.