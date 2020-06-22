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11:30 22.06.2020

Социально-политические настроения граждан Украины после карантина: что изменилось?

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В понедельник, 22 июня, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Социально-политические настроения граждан Украины после карантина: что изменилось?" по результатам проведенного с 7 по 9 июня года всеукраинского исследования общественного мнения. Участники: глава социологической компании "Active Group" Александр Позний, соучредитель компании "Клуб экспертов", политолог Даниил Богатырев, политический эксперт Валентин Гайдай. Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале YouTube агентства "Интерфакс-Украина" (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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