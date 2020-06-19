ВМС Украины провели успешные испытания ракетного комплекса "Нептун"

В Одесской области успешно завершились испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун", сообщает государственный концерн "Укроборонпром" в пятницу.

"Как производитель мы готовы производить данные комплексы серийно и поставлять в ВС. Вопрос взятия на вооружение, это уже более юридический и бюрократический вопрос, который зависит от генерального заказчика", - прокомментировал успешные пуски генеральный директор и генеральный конструктор разработчика ракет ГККБ "Луч" Олег Коростелев.

В свою очередь командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа подчеркнул, что оба ракетных пуска прошли полностью успешно.

"Мы провели первые в истории независимой Украины ракетные пуски с боевой частью. Они прошли полностью успешно, и мы проверили боевые возможности наших крылатых ракет. Можно сказать, что сегодня мы имеем полноценный ракетный комплекс берегового базирования и наши планы по переходу Военно-морских сил от концепции ВМС, который ждет противника у своих берегов, к концепции ВМС, которые будут встречать противника у его берегов, продолжают выполняться".

Как сообщалось, пуски осуществлялись на полигоне Вооруженных сил Украины "Алибей" в Одесской области. Главной особенностью текущих испытаний была стрельба с боевой частью.

"Нептун" – это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, действующих как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов и береговых радио-контрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

Ракеты проекта "Нептун" являются перспективной украинской разработкой и в случае запуска серийного производства могут стать весомым оружием сдерживания, ведь они способны уничтожать не только корабельные цели, но и наземные. Кроме того, данные ракеты являются современным видом вооружения, они управляемые и практически незаметны для вражеских радаров.