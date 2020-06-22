Трансляция пресс-конференции на тему "Украина/Антироссия. Поиск национальной идеологии"

В понедельник, 22 июня, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Украина/Антироссия. Поиск национальной идеологии" с участием народного депутата Украины Рената Кузьмина (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.