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08:56 19.06.2020

Строительная мафия против киевлян

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В пятницу, 19 июня, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Строительная мафия против киевлян". Участники: глава ОО "Стоп Свавіллю" Сергей Северин; глава ОО "Твердыня" Юрий Федоренко; со-координатор "Штаб обороны Киева", член комиссии при КГГА по объектам строительства, которые вызывают общественный резонанс, Александр Дядюк; депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко; местная жительница Подольского района Татьяна Максименко; представитель инициативной группы ул. Лабораторная,12 Ольга Биденко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина". Дополнительная информация по тел. (068) 448-00-27.

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