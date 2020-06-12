Меморандум с ВИЭ - это win-win или fake? Почему методы Партии регионов до сих пор применяются Кабинетом Министров Украины по отношению к "зеленой" энергетике?

В пятницу, 12 июня, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Меморандум с ВИЭ - это win-win или fake? Почему методы Партии регионов до сих пор применяются Кабинетом Министров Украины по отношению к "зеленой" энергетике?". Участники: генеральный директор ООО "Тесла Энерго" Олег Грамотенко; управляющий партнер Energy Investment Fund Александр Павловский. Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале YouTube агентства "Интерфакс-Украина" (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (097) 841-77-35 (Людмила), mediateslaenergo@gmail.com