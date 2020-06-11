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11:57 11.06.2020

Избирательная лояльность тендерного комитета Укрзализныци привела к завышению закупки смазочных материалов на сумму в 28 миллионов гривен

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В четверг, 11 июня, в 15.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Избирательная лояльность тендерного комитета Укрзализныци привела к завышению закупки смазочных материалов на сумму в 28 миллионов гривен". Участники: директор ООО "Мироил" Михаил Воболис; директор по маркетингу ООО "НПП Агринол" Дмитрий Каверный, руководитель отдела продаж ООО "НПП Агринол" Александр Рыжак, адвокат ООО "Мироил" Евгений Озюменко, представитель адвокатского объединения "Barristers" Валентина Литвин. Трансляция брифинга будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина" (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (050) 257-90-40 (Марина Прохорова).

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