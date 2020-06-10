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15:48 10.06.2020

Меморандум с ВИЭ - это win-win или fake? Почему методы Партии регионов до сих пор применяются Кабинетом Министров Украины по отношению к "зеленой" энергетике?

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В четверг, 11 июня, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Меморандум с ВИЭ - это win-win или fake? Почему методы Партии регионов до сих пор применяются Кабинетом Министров Украины по отношению к "зеленой" энергетике?". Участники: генеральный директор ООО "Тесла Энерго" Олег Грамотенко; управляющий партнер Energy Investment Fund Александр Павловский; CEO "Родина" Евгений Варягин. Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале YouTube агентства "Интерфакс-Украина" (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (097) 841-77-35 (Людмила), mediateslaenergo@gmail.com

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