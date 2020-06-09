Во вторник, 9 июня, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется онлайн-конференция экспертной инициативы "25 октября" на тему "Местные выборы: кампания началась!" о фактическом старте избирательной кампании, изменениях в избирательном законодательстве и типичных технологиях "черных" и "белых" которые уже используются. Участники – члены неформального объединения экспертной инициативы "25 октября": политтехнолог, заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий; политолог, директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк; политический эксперт Центра "Эйдос" Виктор Таран; политический эксперт, народный депутат 8-го созыва Александр Черненко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале YouTube агентства "Интерфакс-Украина". Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.