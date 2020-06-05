Видео

09:51 05.06.2020

Общественно-политические ориентации населения Украины: апрель 2020

1 мин читать

В пятницу, 5 июня, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Общественно-политические ориентации населения Украины: апрель 2020" по результатам проведенного КМИС с 26 по 30 апреля 2020 года всеукраинского репрезентативного исследования общественного мнения. Участники: заместитель директора КМИС Антон Грушецкий; заместитель директора Украинского института политики, канд.полит.наук Кирилл Молчанов; политический эксперт, ведущий Денис Жарких;  политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.  Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале YouTube агентства "Интерфакс-Украина" по ссылке https://youtu.be/2-odLQGwRys (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На орбиту успешно стартовал первый за девять лет американский космический корабль с астронавтами

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны - Аваков

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (cтенограмма)

Индия запустила ракету с луноходом

ПОСЛЕДНЕЕ

Аэропорт «Киев» обратился за помощью к Саакашвили

ЭнергоКризис или ЭнергоИгра? Чем грозит изменение правил? Проблемы и пути развития "зеленой" энергетик и в чьих руках ее будущее

Закон 466- IX: производство смазочных материалов в Украине под угрозой остановки и исчезновения

Закон 466- IX: производство смазочных материалов в Украине под угрозой остановки и исчезновения

Как фабрикуют дела против оппозиции

Обама призывает добиться в США де-факто расового равенства в сфере правосудия

Кличко и Шварцнеггер песней поздравили киевлян с Днем Киева: видео

На орбиту успешно стартовал первый за девять лет американский космический корабль с астронавтами

Прототип межпланетного корабля Starship компании SpaceX взорвался при испытании двигателя

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны - Аваков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА