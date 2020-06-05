В пятницу, 5 июня, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Общественно-политические ориентации населения Украины: апрель 2020" по результатам проведенного КМИС с 26 по 30 апреля 2020 года всеукраинского репрезентативного исследования общественного мнения. Участники: заместитель директора КМИС Антон Грушецкий; заместитель директора Украинского института политики, канд.полит.наук Кирилл Молчанов; политический эксперт, ведущий Денис Жарких; политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин. Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале YouTube агентства "Интерфакс-Украина" по ссылке https://youtu.be/2-odLQGwRys (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.