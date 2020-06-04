ЭнергоКризис или ЭнергоИгра? Чем грозит изменение правил? Проблемы и пути развития "зеленой" энергетик и в чьих руках ее будущее

В четверг, 4 июня, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "ЭнергоКризис или ЭнергоИгра? Чем грозит изменение правил? Проблемы и пути развития "зеленой" энергетики и в чьих руках ее будущее". Участники: генеральный директор ООО "Тесла Энерго" Олег Грамотенко, управляющий партнер Energy Investment Fund Александр Павловский; генеральный директор консорциума "Rodina - Enerparc AG" Евгений Варягин. Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина" по ссылке https://youtu.be/YijgScGBjFc (ул. Рейтарская, 8/5-А). Дополнительная информация по тел. (097) 841-77-35, mediateslaenergo@gmail.com.