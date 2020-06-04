Видео

12:00 04.06.2020

ЭнергоКризис или ЭнергоИгра? Чем грозит изменение правил? Проблемы и пути развития "зеленой" энергетик и в чьих руках ее будущее

1 мин читать

В четверг, 4 июня, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "ЭнергоКризис или ЭнергоИгра? Чем грозит изменение правил? Проблемы и пути развития "зеленой" энергетики и в чьих руках ее будущее". Участники: генеральный директор ООО "Тесла Энерго" Олег Грамотенко, управляющий партнер Energy Investment Fund Александр Павловский; генеральный директор консорциума "Rodina - Enerparc AG" Евгений Варягин. Трансляция пресс-конференции будет доступна на канале Youtube агентства "Интерфакс-Украина" по ссылке https://youtu.be/YijgScGBjFc (ул. Рейтарская, 8/5-А). Дополнительная информация по тел. (097) 841-77-35, mediateslaenergo@gmail.com.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На орбиту успешно стартовал первый за девять лет американский космический корабль с астронавтами

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны - Аваков

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (cтенограмма)

Индия запустила ракету с луноходом

ПОСЛЕДНЕЕ

Закон 466- IX: производство смазочных материалов в Украине под угрозой остановки и исчезновения

Закон 466- IX: производство смазочных материалов в Украине под угрозой остановки и исчезновения

Как фабрикуют дела против оппозиции

Обама призывает добиться в США де-факто расового равенства в сфере правосудия

Кличко и Шварцнеггер песней поздравили киевлян с Днем Киева: видео

На орбиту успешно стартовал первый за девять лет американский космический корабль с астронавтами

Прототип межпланетного корабля Starship компании SpaceX взорвался при испытании двигателя

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны - Аваков

Незаконные решения ВАКС об избрании меры пресечения в деле VAB банка

Дорожный бизнес призывает прекратить дискриминацию при тендерных закупках

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА