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19:19 01.06.2020

Обама призывает добиться в США де-факто расового равенства в сфере правосудия

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Обама призывает добиться в США де-факто расового равенства в сфере правосудия

Экс-президент США Барак Обама призвал американскую общественность "извлечь уроки" из сложившегося расового кризиса в США для решения проблемы расового неравенства в сфере американского правосудия.

"Если мы сможем направить наш обоснованный гнев в мирные, устойчивые и эффективные действия, то этот момент может стать настоящим поворотным моментом в длительном путешествии нашего народа к высшим идеалам", - пишет он в статье под названием "Как сделать этот момент поворотным для настоящих перемен", опубликованной в понедельник на портале Medium.

Также Обама призывает "не оправдывать насилие, не рационализировать его и не принимать участие в нем". Обама напомнил, что "смысл протеста состоит в том, чтобы повысить осведомленность общественности, обратить внимание на несправедливость".

"Если мы хотим, чтобы наша система правосудия, и вообще все американское общество, действовали бы в соответствии с более высоким этическим кодексом, то мы самостоятельно должны смоделировать этот кодекс", - полагает экс-президент США.

С США протесты по всей стране начались в ответ на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет. Во многих городах США мирные акции протестов переросли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.

Участники протестов считают, что этот случай иллюстрирует то, что в США зачастую отношения к нарушителям со стороны сотрудников сил правопорядка - разное в зависимости от расовой принадлежности человека. К примеру, как считают протестующие, к чернокожим в США отношение в этих ситуациях более жесткое, чем к белым американцам.

Теги: #беспорядки #сша #позиция #обама
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