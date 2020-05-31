Видео

12:29 31.05.2020

Кличко и Шварцнеггер песней поздравили киевлян с Днем Киева: видео

1 мин читать

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил киевлян с Днем города. 

«Киев - это город, который знают и любят во всем мире. Киев - это каждый из нас! Мы любим тебя, Киев!», - написал Кличко у себя в Facebook.

Мэр Киева также разместил в Facebook оригинальный видеоролик, посвященный празднику.

На кадрах: виды Киева – парки, мосты, муралы - и обычные люди, которые напевают полюбившуюся многим песню «Як тебе не любити, Києве мій!». Но изюминка видеопоздравления – в конце ролика, где словам песни Виталий Кличко по видеочату учит известного актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварцнеггера.
«Это видео о любви. Любви каждого киевлянина к своему родному городу. Ведь каждого из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное», - написал мэр Киева в комментарии к видео.

Теги: #киев
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:21 31.05.2020
Зеленский пожелал Киеву и Кривому Рогу избавиться от плохих дорог, заторов и хаотичной застройки

Зеленский пожелал Киеву и Кривому Рогу избавиться от плохих дорог, заторов и хаотичной застройки

10:38 31.05.2020
Кличко: За сутки в Киеве коронавирус подтвердили еще у 81 человека, 16 пациентов госпитализировали

Кличко: За сутки в Киеве коронавирус подтвердили еще у 81 человека, 16 пациентов госпитализировали

08:27 31.05.2020
На День Киева возобновят работу столичные фонтаны

На День Киева возобновят работу столичные фонтаны

14:09 30.05.2020
В Киеве коммунальщики ликвидируют подтопления из-за сильного дождя – "Киевавтодор"

В Киеве коммунальщики ликвидируют подтопления из-за сильного дождя – "Киевавтодор"

11:43 30.05.2020
Дождь в Киеве усиливается и вечером достигнет критерия "значительный"

Дождь в Киеве усиливается и вечером достигнет критерия "значительный"

10:28 30.05.2020
В Киеве за сутки еще 55 заболевших COVID-19, на карантин закрыли общежитие на улице Гагарина

В Киеве за сутки еще 55 заболевших COVID-19, на карантин закрыли общежитие на улице Гагарина

19:24 29.05.2020
Кличко вновь подтвердил намерение баллотироваться в мэры Киева в третий раз

Кличко вновь подтвердил намерение баллотироваться в мэры Киева в третий раз

16:18 29.05.2020
Киевского застройщика и его соучастника подозревают в растрате более 2,6млн грн

Киевского застройщика и его соучастника подозревают в растрате более 2,6млн грн

13:36 29.05.2020
Аваков пообещал не допустить превращения ситуации с невыполнением обязательств застройщиком "Аркада-строительство" в строительную аферу

Аваков пообещал не допустить превращения ситуации с невыполнением обязательств застройщиком "Аркада-строительство" в строительную аферу

13:04 29.05.2020
Бюджет Киева в 2019г сэкономил 25 млн грн благодаря "умному" освещению улиц

Бюджет Киева в 2019г сэкономил 25 млн грн благодаря "умному" освещению улиц

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На орбиту успешно стартовал первый за девять лет американский космический корабль с астронавтами

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны - Аваков

"Евросолидарность" солидаризируется с акциями и призывами, звучащими на фоне подписания "формулы Штайнмайера" – видеообращение

Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским (cтенограмма)

Индия запустила ракету с луноходом

ПОСЛЕДНЕЕ

На орбиту успешно стартовал первый за девять лет американский космический корабль с астронавтами

Прототип межпланетного корабля Starship компании SpaceX взорвался при испытании двигателя

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны - Аваков

Незаконные решения ВАКС об избрании меры пресечения в деле VAB банка

Дорожный бизнес призывает прекратить дискриминацию при тендерных закупках

Мониторинг электоральных ориентаций по результатам экспресс-опроса населения Киева

Внепарламентские партии и общественность выступают с требованием к президенту создать условия для политических объединений

Социологическое исследование об электоральных предпочтениях населения в г. Киеве

ВМС США впервые испытали лазер против дрона на море

Билецкий обратился к Баканову и Малюське с требованием расследовать деятельность ОПЗЖ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА