В пятницу, 29 мая, в 11.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Незаконные решения ВАКС об избрании меры пресечения в деле VAB банка". Участники: защитники Олега Бахматюка Татьяна Козаченко и Дмитрий Лошаков.Трансляции пресс-конференции будет доступна по ссылке https://youtu.be/oqfMrSHL-7M на канале агентства "Интерфакс-Украина" (ул. Рейтарская, 8/5-А). Дополнительная информация по тел. (067) 244-11-24 (Евгений Манженко, руководитель пресс-службы агрохолдинга "Укрлендфарминг").