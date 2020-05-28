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11:00 28.05.2020

Дорожный бизнес призывает прекратить дискриминацию при тендерных закупках

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В четверг, 28 мая, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется онлайн-конференция на тему "Дорожный бизнес призывает прекратить дискриминацию при тендерных закупках. Почему глава Укравтодора должен быть освобожден?" с участием президента Всеукраинской дорожной ассоциации Артема Гриненко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Вопросы можно задать по электронной почте pr.roadassociation@gmail.com, тел. (073) 318-98-76, а также во время трансляции, которая будет доступна на канале YouTube агентства "Интерфакс-Украина".

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Дорожный бизнес призывает прекратить дискриминацию при тендерных закупках

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