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16:01 27.05.2020

Мониторинг электоральных ориентаций по результатам экспресс-опроса населения Киева

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В четверг, 28 мая, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется онлайн-конференция на тему "Мониторинг электоральных ориентаций по результатам экспресс-опроса населения Киева". Учасники: директор Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук, политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, политический эксперт Тарас Семенюк, политический консультант, аналитик Валентин Гладких (ул. Рейтарская, 8/5-А). Вопросы во время трансляции, которая будет доступна на канале YouTube агентства "Интерфакс-Украина".

 

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