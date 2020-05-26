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15:30 26.05.2020

Внепарламентские партии и общественность выступают с требованием к президенту создать условия для политических объединений

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Во вторник, 26 мая, в 16.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется онлайн-конференция https://youtu.be/XzLI1jjADwc  на тему "Внепарламентские партии и общественность выступают с требованием к президенту создать условия для политических объединений". Участники: Евгений Лебедев - политическая партия "Сила людей"; Ольга Гвоздик - политическая партия "ДемАльянс"; Наталья Новак - политическая партия "Гражданское движение "Хвиля"; Екатерина Одарченко - политическая партия "Национальная платформа"; Богдан Василюк - политическая партия "Европейская партия Украины"; Николай Габер - политическая партия "Патриотическая партия Украины"; Виталий Кулик - директор Центра исследований проблем гражданского общества; Виктор Таран - председатель Центра "Эйдос" (ул. Рейтарская, 8/5-А). Вопросы можно задать во время трансляции, которая будет доступна на канале агентства "Интерфакс-Украина" 

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