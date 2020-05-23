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20:20 23.05.2020

Билецкий обратился к Баканову и Малюське с требованием расследовать деятельность ОПЗЖ

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Активисты Нацкорпуса устроили пикет под стенами киевского офиса “Оппозиционной платформы – За жизнь”. Главные требования – расследовать антиукраинскую деятельность членов партии ОПЗЖ и, в частности, регулярные встречи Виктора Медведчука с чиновниками страны-агрессора.

Согласно информации на сайте “Национального Корпуса”, лидер партии Андрей Билецкий лично обратился к главе СБУ Ивану Баканову и министру юстиции Украины Денису Малюське с требованием отреагировать на деятельность ОПЗЖ, которая, по его мнению, угрожает территориальной целостности Украины.

“Мы, Национальный Корпус, уже подали соответствующее заявление в СБУ с требованием начать производство против руководителей ОПЗЖ и в Минюст с иском в суд по факту совершения партией государственной измены”, – сообщается на сайте Нацкорпуса.

Известно, что решение провести акцию под стенами офиса ОПЗЖ связано с праздником украинского казачества 23 мая – Днем героев. Сейчас протест Нацкорпуса продолжается. Активисты развесили возле офиса плакаты “Оппозиционная платформа – против жизни”. Сообщается, что на место уже прибыла полиция и задержала нескольких активистов.

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