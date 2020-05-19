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12:15 19.05.2020

"Укравтодор" проверит работу AzVirt на Броварской объездной после жалоб на укладку асфальта во время дождя

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Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор") проверит работу компании AzVirt LLC на Броварской объездной после жалоб на укладку асфальта во время дождя.

Как сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков на своей странице в Facebook, утром во вторник на объекте ремонта на трассе Киев - Чернигов граждане засняли видео, где строительная техника работает под дождем.

"Укравтодор", который является заказчиком этих работ, изучит отчет компании о проведенных сегодня работах и при необходимости применит необходимые санкции. Проекты, реализуемые за счет международных финансовых учреждений, должны быть образцовыми и по организации закупочного процесса, и по системе независимого технадзора. Поэтому любые случаи, которые свидетельствуют о нарушении технологий, должны быть изучены и не допущены в будущем", - заявил Кубраков.

Глава "Укравтодора" уточнил, что речь идет о работах на объездной Броваров (км20 + 500 - км 22 + 700 трассы М-01), которая ремонтируется за счет кредитных средств Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

"По словам руководителя проекта, компания не планировала укладывать сегодня асфальтобетон и проводила устройство выравнивающего слоя по технологии холодный ресайклинг. По этой технологии дождь (не ливень) не является причиной остановки работ. Однако, по словам свидетелей, асфальтобетонный завод сегодня все же запускался", - отметил Кубраков.

Теги: #укравтодор #azvirt #еиб
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