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20:22 18.05.2020

Работы по разбору обвалившейся стены жилого дома в Одессе приостановлены из-за угрозы нового обвала

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По состоянию на 20:00 в г. Одесса прекращены работы по разбору обвалившихся строительных конструкций в жилом доме на ул. Торговая, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В соответствии с рекомендациями работников Одесского государственного института архитектуры и строительства, работы по разборке строительных конструкций приостановлены в связи с угрозой повторного обрушения", - указывается в сообщении.

Местонахождение всех жильцов поврежденного дома установлено. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Как сообщалось, в Одессе по адресу ул. Торговая, 20 частично обвалилась стена 4-этажного жилого дома с мансардой на 30 квартир, в которых прописан 41 чел. Обрушение произошло около 16:25. понедельника. Спасатели провели эвакуацию 8 чел., из которых двое детей

 

Теги: #обрушение #дом #одесса
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