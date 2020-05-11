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Военное судно Ирана потопило свой корабль, 40 погибших

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Военное судно Ирана потопило свой корабль, 40 погибших

Во время учений эсминец Jamaran ВМС Ирана по ошибке обстрелял и потопил дружественный корабль. Об этом 10 мая сообщил в Twitter директор политического отдела иранского информационного агентства Тасним Махди Бахтиари.  

Инцидент произошел в Оманском заливе. Эсминец выпустил противокорабельную ракету, которая попала во вспомогательное судно Konarak.  По данным Бахтиари, поврежденный корабль затонул. СМИ сообщают, что погибли от 20 до 40 человек. Также есть информация, о десятках пострадавших. Официального подтверждения инцидента со стороны иранских военных пока нет.

Эсминец Jamaran был введен в строй в 2010 году и считается одним из самых современных в иранском флоте. Вооружен противокорабельными ракетами китайского производства, торпедами, а также несколькими орудиями. Экипаж составляет 140 человек.
 

Теги: #ракета #учения #корабль #иран
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