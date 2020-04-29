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19:09 29.04.2020

ФГИ незаконно меняет руководство ПАО "Хмельницкоблэнерго" - позиция менеджмента предприятия

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В четверг, 30 апреля, в 16.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется онлайн-конференция на тему "ФГИ незаконно меняет руководство ПАО "Хмельницкоблэнерго" - позиция менеджмента предприятия". Трансляция будет доступна по ссылке https://youtu.be/8S_LaLMFvHQ. Участники: И.О. генерального директора ПАО "Хмельницкоблэнерго" Олег Козачук, директор по управлению персоналом и юридическим вопросам Андрей Пилипенко, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич (ул. Рейтарская, 8/5-А). Вопросы спикерам можно задать во время трансляции, которая будет доступна на канале агентства "Интерфакс-Украина" https://youtu.be/8S_LaLMFvHQ.

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