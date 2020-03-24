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07:30 24.03.2020

Онлайн-брифинг по лабораторной диагностике COVID-19 в Украине об обеспечении соответствующим оборудованием украинской лаборатории и о методах диагностирования

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Во вторник, 24 марта, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется онлайн-брифинг https://youtu.be/uxmg4nKqDu8 по лабораторной диагностике COVID-19 в Украине об обеспечении соответствующим оборудованием украинской лаборатории и о методах диагностирования. Участники: и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин; коммерческий директор "Синэво" Николай Скавронский; директор по развитию "Синэво" Николай Бутенко, представитель вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины (ул. Рейтарская, 8/5-А). Вопросы спикерам можно задать по электронной почте Viktoriia.Ilinska@synevo.ua и по тел. (067) 256-78-76 (Виктория Илинская), а также во время трансляции, которая будет доступна на канале агентства "Интерфакс-Украина" https://youtu.be/uxmg4nKqDu8.

Теги: #covid_19
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