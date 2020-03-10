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11:00 10.03.2020

Презентация образовательной программы с целью изменить взгляд на Чернобыльскую зону и события 1986 года

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Во вторник, 10 марта, в 11:30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется презентация образовательной программы с целью изменить существующий взгляд на Чернобыльскую зону и события 1986 года. Государственный курс по подготовке гидов Чернобыльской зоны позволит зарабатывать 2300 грн в день. Участники: исполняющая обязанности главы Госагентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Екатерина Павлова; проректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины по учебной и воспитательной работе, доктор экономических наук, академик Национальной академии аграрных наук, заслуженный деятель науки и техники Украины, профессор Сергей Кваша; командир взвода радиационной разведки, писатель, эколог Сергей Мирный, директор "ЧЕРНОБЫЛЬ ТУР" Ярослав Емельяненко (ул. Рейтарская, 8/5а). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (050) 077-76-09.

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