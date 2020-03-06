Пресс-конференция об итогах Форума внепарламентских партий Украины на тему "Замечания к новому Избирательному кодексу"

В пятницу, 6 марта, в 10:30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция по итогам состоявшего накануне Форума внепарламентских партий Украины на тему "Замечания к новому Избирательному кодексу". Форум собрал представителей более 30-ти политических партий Украины Участники: представитель общественного движения "Волна", который инициировал Форум внепарламентских партий Украины Наталья Новак; председатель партии "Альтернатива" Александр Хацкевич; председатель Киевской городской организации партии "Сила людей" Евгений Лебедев; организатор Форума внепарламентских партий Украины Игорь Душин; председатель Патриотической партии Украины Николай Габер (ул. Рейтарская, 8/5а). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (066) 421-84-54 (Игорь Душин).